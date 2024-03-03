В Феодосии уничтожен нефтепровод оккупантов – крымские партизаны
Воскресенье, 3 марта 2024, 14:20
Крымская партизанская группа "АТЕШ" заявила, что в Феодосии в ночь на 3 марта уничтожен нефтепровод оккупантов.
Источник: "АТЕШ"
Детали: Партизаны сообщают, что узнали информацию от своих агентов в оккупационных "органах власти", и что в Феодоссии ночью был прилет по нефтепроводу.
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По их словам, последствия устраняли до самого утра, и убытки "колоссальные".
Что предшествовало: Сообщалось, что во временно оккупированной Феодосии в ночь на 3 марта прогремели взрывы.
Минобороны России потом заявило, что ночью 3 марта над временно оккупированным Крымом якобы было уничтожено 38 украинских беспилотников.
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