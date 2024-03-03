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В Феодосии уничтожен нефтепровод оккупантов – крымские партизаны

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 марта 2024, 14:20
В Феодосии уничтожен нефтепровод оккупантов – крымские партизаны
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Крымская партизанская группа "АТЕШ" заявила, что в Феодосии в ночь на 3 марта уничтожен нефтепровод оккупантов.

Источник: "АТЕШ"

Детали: Партизаны сообщают, что узнали информацию от своих агентов в оккупационных "органах власти", и что в Феодоссии ночью был прилет по нефтепроводу.

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По их словам, последствия устраняли до самого утра, и убытки "колоссальные".

Что предшествовало: Сообщалось, что во временно оккупированной Феодосии в ночь на 3 марта прогремели взрывы.

Минобороны России потом заявило, что ночью 3 марта над временно оккупированным Крымом якобы было уничтожено 38 украинских беспилотников.

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Темы: ФеодосияКрымнефтьоккупация
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