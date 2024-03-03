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В Одессе завершили поисково-спасательные работы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 20:57
В Одессе завершили поисково-спасательные работы
фото ГСЧС

Поисково-спасательные работы в Одессе на месте попадания "Шахеда" в многоэтажку завершены: погибли 12 человек, среди которых 5 детей.

Источник: глава МВД Игорь Клименко, глава Одесской ОГА Олег Кипер

Прямая речь: "В Одессе спасатели ГСЧС завершили поисково-спасательные работы. Всего в результате российского удара погибли 12 человек, среди них – 5 детей.

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Спасатели несколько минут назад завершили деблокирование тела ребенка – девочки 2016 года рождения. Самой маленькой жертве этого террористического удара, мальчику Тимофею, было всего 4 месяца. Спасибо каждому, кто в эти дни был на месте происшествия, был рядом с пострадавшими".

Детали: Глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что в результате попадания российского дрона в многоэтажку погибли пятеро детей: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

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Клименко также сообщил, что среди 16 раненых в результате российской атаки в Курахово Донецкой области – 2 ребенка 2006 и 2009 годов рождения.

Что предшествовало: В воскресенье вечером под завалами многоэтажки в Одессе, куда в ночь на субботу попал "Шахед", нашли тела 10-летнего мальчика и его 8-летней сестры, таким образом количество жертв возросло до 12.

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Темы: Одессабеспилотникидетивойна
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