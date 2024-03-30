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Генштаб: враг за сутки нанес 38 ракетных и 75 авиаударов

Алена ИвашкивСуббота, 30 марта 2024, 07:42
Генштаб: враг за сутки нанес 38 ракетных и 75 авиаударов
фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. В общем, враг нанес 38 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. 

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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Ночью, российские оккупанты снова атаковали Украину, применив БпЛА типа "Shahed" и крылатые ракеты различных типов. Данные по атаке уточняются.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая и Запорожская области.

Под артиллерийским огнем были около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении наши воины отбили 16 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 4 атаки в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, наши защитники отбили 20 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Невельское, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка и Водяное Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 безуспешные атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 3 раза атаковал позиции наших войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны и 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и артиллерийскому средству оккупантов.

Темы: войнаГенштаб
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