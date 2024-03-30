Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Ряд стран уже сделали свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины, но, несмотря на это, денег по-прежнему не хватает.

Источник: министр обороны Эстонии Ханно Певкур, "Европейская правда", ERR

Детали: По словам Ханно Певкура, в мире есть места, где можно купить снаряды, но вопрос в том, есть ли на это деньги.

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"Если мы говорим о миллионе снарядов, то это около трех миллиардов евро. Есть разные калибры, меньшие немного дешевле. Было бы замечательно, если бы все удалось сделать. На данный момент можно сказать, что денег не хватает больше, чем снарядов", – сказал Певкур.

По словам министра обороны, недостающие суммы пытаются найти прежде всего в странах Северной и Центральной Европы. Францию, которая заявила, что готова сделать больший вклад, следует еще обсудить отдельно.

Сейчас трудно прогнозировать, когда снаряды могут попасть на фронт. Часть, возможно, попадет уже через несколько месяцев, часть – только до конца года.

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"Очень многое зависит от того, что нам нужно физически проверить некоторые снаряды этих возможных партнеров. Нам сказали, что там можно достать [снаряды], но в каком они состоянии, пригодны ли вообще к использованию – все это надо проверить", – пояснил Певкур.

"Я немного обеспокоена, потому что мы, так сказать, хлопаем себя по плечу, мол, мы молодцы, но из Украины приходят сообщения, что боеприпасы к ним не доходят. Если мы еще сможем осуществить эти вещи и доставить их в Украину, и Украина сможет нанести ответный удар, то это произведет эффект", – сказала премьер-министр Кая Каллас.

Отмечается, что наиболее критическая ситуация с зенитными ракетами, запасы которых у Украины заканчиваются. По словам министра обороны, Эстонии в этом случае нечего предложить и единственный вариант – с надеждой смотреть в сторону складов союзников.

Напомним: Ранее СМИ сообщали, что участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы подписали соглашение, в рамках которого Киев получит миллион боеприпасов – больше, чем планировалось.

Всего к чешской инициативе присоединились 15 стран, утверждается в материале, в частности Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. Не все из них публично объявили, какую именно сумму внесли для закупки снарядов.

Чехия возглавляет инициативу по обеспечению Украины по меньшей мере 800 тысячами боеприпасов, причем это число может потенциально вырасти до 1,5 миллиона.