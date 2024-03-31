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Генштаб: В воскресенье 49 боестолкновений, на Сумщине остановили вражескую ДРГ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 марта 2024, 20:59
Генштаб: В воскресенье 49 боестолкновений, на Сумщине остановили вражескую ДРГ
фото: Генштаб ВСУ

В воскресенье на Сумщине украинские подразделения остановили попытку проникновения вражеской ДРГ, всего на фронте произошло 49 боестолкновений.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток зафиксировано 49 боевых столкновений. В общем, враг нанес 23 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях украинскими подразделениями остановлена попытка проникновения ДРГ противника в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александровка Сумской области; Огирцево Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Буда-Воробьевская, Елино Черниговской области; Середина Буда, Лукашевка, Стариково Сумской области; Казачья Лопань, Лукьянцы, Терновая Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Котляровка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинскими воинами отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское Харьковской области и Ямполовка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 7 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Роздоловка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 9 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Уманское, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Уманское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Острое, Максимильяновка, Константиновка, Урожайное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 атаки на позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Полтавка, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлено 2 атаки позиций украинских войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Кизомыс, Антоновка, Крынки, Понятовка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления БпЛА, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и 1 артиллерийскому средству врага.

Темы: Генштабвойна
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