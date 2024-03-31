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Страны Балтии призвали НАТО дать Украине четкий путь к членству и не допустить победы РФ

Мария Емец, Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 марта 2024, 22:44
Страны Балтии призвали НАТО дать Украине четкий путь к членству и не допустить победы РФ
флаг НАТО, иллюстративное фото Getty Images

Послы стран Балтии в Великобритании в совместной колонке призвали НАТО проявить больше решимости в реагировании на вызовы, которые создает Россия, и высказались за четкую перспективу членства для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на колонку, которая вышла в эти выходные в The Telegraph

Детали: Соавторами колонки являются посол Эстонии Вильяр Луби, посол Латвии Эвита Бурмистре и временный поверенный Литвы Лина Зигмантайте.

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Послы констатируют, что на 20-ю годовщину вступления их стран в НАТО Латвия, Литва и Эстония в "парадоксальной" ситуации, потому что, с одной стороны, никогда в своей истории не имели лучших гарантий безопасности, но и давно не чувствовали столь реальной угрозы, как теперь, на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Они напоминают о вкладе, который три страны сделали за эти 20 лет в укрепление собственной обороноспособности и усиление безопасности Альянса, упомянув в том числе, что инвестируют в оборону более 2% ВВП и являются лидерами по объемам предоставленной Украине военной помощи относительно размеров своей экономики.

"НАТО стал сильнее, но выросли и амбиции наших противников. Россия – самая большая угроза для евроатлантической безопасности, поэтому нельзя допустить победы России в войне против Украины", – отмечают они.

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Послы заявили, что их столицы хотели бы скорейшего вступления Украины в НАТО – не только ради самой Украины, но и потому, что это будет в интересах Альянса. "Как закаленный в боях союзник, Украина сделает очень весомый вклад в нашу безопасность. Четкий путь к членству Украины должен быть приоритетом на саммите в Вашингтоне этим летом", – призывают они.

Также послы призвали абсолютно серьезно оценивать риски в случае нападения России на их государства.

Дословно: "Мы согласны с оценками разведки, что острый стратегический вызов нашей обороне и сдерживанию может наступить менее чем через три года, возможно и быстрее. С нашим расположением на восточном побережье Балтийского моря у нас мало естественных барьеров, и нам некуда отступать...

Мы и наши союзники должны быть готовы реагировать быстро, убедительно и эффективно на все виды угроз. А для этого нам нужны еще более быстрые процедуры принятия решений в НАТО и других форматах. Также нужно, чтобы все члены НАТО инвестировали в свои силы и вооружение, чтобы новые оборонные планы Альянса стали реальностью.

Политика сдерживания России – это не один из вариантов, это необходимость. Пришло время, чтобы Альянс был проактивным в создании стратегических дилемм для России. Мы, пограничные государства, повышаем уровень своей игры, мы готовы защищать каждый клочок своей земли и каждого человека. НАТО должно поступать так же. НАТО нуждается в сильном лидерстве, и важно, чтобы сильную позицию в этом контексте проявило также Соединенное Королевство".

Что предшествовало: Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что признаков планов России нападать на кого-то из стран Альянса пока нет.

Также Бауэр выразил мнение, что страны Альянса подготовлены к потенциальному прямому столкновению с Россией.

Президент Польши допускает, что Россия может накопить достаточный потенциал для нападения на своих соседей-членов НАТО уже в 2026-27 годах.

Темы: БалтияВеликобританияНАТОРосcия
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