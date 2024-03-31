Командующий Сухопутных войск рассказал, где произошел слом наступления РФ на Киевщине

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заявил, что слом наступления россиян в Киевской области в 2022 году состоялся в Мощуне.

Источник: Павлюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Это был Мощун. 19-20 числа как раз были решающие бои за этот населенный пункт. Это тот плацдарм, который захватили россияне и который был огромной угрозой для Киева. Если бы они смогли развить наступление, то мы уже боролись бы непосредственно за улицы Киева".

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Детали: По его словам, украинским военным удалось тогда взорвать дамбу, смыть все мосты, которые россияне построили, чтобы перебросить основные силы, и уничтожить то подразделение, которое захватило плацдарм. "Это и остановило наступление", - сказал Павлюк.

"После того, как 19-го числа мы начали наступательные действия, чтобы отсекать группировки, заходить в тыл противника, у них началась паника. Они очень боялись окружения, начался вывод их подразделений с территории Украины. Они старались выйти очень быстро, бросали и технику, и своих убитых. Россияне были подготовлены на том направлении очень сильно, но мы оказались лучше", - добавил командующий Сухопутных войск ВСУ.

Павлюк отметил, что россиян подвело то, что они распылили свои силы по всей Украине. По его словам, у вражеских войск не осталось тогда ресурса, чтобы нарастить силы и средства на Киевщине.

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Говоря о том, в чем просчитались россияне, Павлюк высказал мнение, что они недооценили противника – как армию, так и сопротивление населения.

Павлюк также заявил, что во время его пребывания в должности командующего группировки сил и средств обороны Киева было сделано много работы для усиления обороны столицы.

"Я тогда занял должность командующего группировки сил и средств обороны Киева. И за год на этой должности мы сделали огромный объем работы. Это около 1000 км фортификационных сооружений, 3 кольца обороны Киева. Очень усилили Чернобыльское направление, которое до того времени не было учтено как оборонительный рубеж", - отметил он.