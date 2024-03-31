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Командувач Сухопутних військ розповів, де відбувся злам наступу РФ на Київщині

Катерина ТищенкоНеділя, 31 березня 2024, 23:21
Командувач Сухопутних військ розповів, де відбувся злам наступу РФ на Київщині
Олександр Павлюк, фото з його Facebook

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що злам наступу росіян у Київській області у 2022 році відбувся в Мощуні.

Джерело: Павлюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Це був Мощун. 19-20 числа якраз були вирішальні бої за цей населений пункт. Це той плацдарм, який захопили росіяни і який був величезною загрозою для Києва. Якби вони змогли розвинути наступ, то ми уже боролися б безпосередньо за вулиці Києва".

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Деталі: За його словами, українським військовим вдалося тоді підірвати дамбу, змити всі мости, які росіяни побудували, щоб перекинути основні сили, та знищити той підрозділ, який захопив плацдарм. "Це й зупинило наступ", - сказав Павлюк.

"Після того, як 19-го числа ми почали наступальні дії, щоб відсікати угруповання, заходити у тил противника, у них почалася паніка. Вони дуже боялися оточення, почався вивід їхніх підрозділів з території України. Вони старалися вийти дуже швидко, кидали і техніку, і своїх вбитих. Росіяни були підготовлені на тому напрямку дуже сильно, але ми виявилися кращі", - додав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Павлюк зазначив, що росіян підвело те, що вони розпорошили свої сили по всій Україні. За його словами, у ворожих військ не залишилося тоді ресурсу, щоб наростити сили і засоби на Київщині.

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Говорячи про те, у чому прорахувалися росіяни, Павлюк висловив думку, що вони недооцінили противника – як армію, так і спротив населення.

Павлюк також заявив, що під час його перебування на посаді командувача угруповання сил і засобів оборони Києва було зроблено багато роботи для посилення оборони столиці.

"Я тоді зайняв посаду командувача угруповання сил і засобів оборони Києва. І за рік на цій посаді ми зробили величезний об’єм роботи. Це близько 1000 км фортифікаційних споруд, 3 кільця оборони Києва. Дуже посилили Чорнобильський напрямок, який до того часу не був врахований як оборонний рубіж", - зазначив він.

Теми: Київська областьвійнаокупація
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