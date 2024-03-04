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Машину "экс-чиновника" из оккупированной Луганщины пытались взорвать – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 4 марта 2024, 12:25
Машину экс-чиновника из оккупированной Луганщины пытались взорвать – росСМИ
Киселев, фото из его фейсбука

Под автомобилем бывшего так называемого "помощника главы МВД ЛНР, которого оккупанты назначили на должность "заместителя ректора" Луганского университета, Виталия Киселева нашли взрывчатку. 

Источник: РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источник, анонимные Telegram-каналы

Детали: Сообщается, что устройство с электронным детонатором и белым веществом нашли под Toyota Land Cruiser.

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Анонимные Telegram-каналы утверждают, что самого заместителя директора в этот момент в машине не было. Территория вокруг "университета" оцеплена, следователи нашли похожий на детонатор предмет.

Киселев ранее заявлял о попытке покушения на него в мае 2022 года, которое совершили в Луганске с помощью пистолета с глушителем.

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