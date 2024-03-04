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Автівку "ексчиновника" з окупованої Луганщини намагалися підірвати – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 4 березня 2024, 12:25
Автівку ексчиновника з окупованої Луганщини намагалися підірвати – росЗМІ
Кисельов, фото з його фейсбуку

Під автомобілем колишнього так званого "помічника глави МВС ЛНР, якого окупанти призначили на посаду "заступника ректора" Луганського університету, Віталія Кисельова знайшли вибухівку. 

Джерело: РИА Новости та ТАСС із посиланням на джерело, анонімні Telegram-канали

Деталі: Повідомляється, що пристрій з електронним детонатором і білою речовиною знайшли під Toyota Land Cruiser.

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Анонімні Telegram-канали стверджують, що самого заступника директора в цей момент у машині не було. Територія навколо "університету" оточена, слідчі знайшли схожий на детонатор предмет.

Кисельов раніше заявляв про спробу замаху на нього в травні 2022 року, який скоїли в Луганську за допомогою пістолета з глушником. 

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