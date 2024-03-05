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ГУР подтвердил уничтожение російського корабля "Сергей Котов" дронами Magura: $65 млн на дне

Валентина РоманенкоВторник, 5 марта 2024, 08:49
ГУР подтвердил уничтожение російського корабля Сергей Котов дронами Magura: $65 млн на дне
иллюстрация ГУР

Главное управление разведки Минобороны подтвердило, что в результате атаки украинских морских беспилотников Magura V5 потоплен российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Источник: ГУР МОУ

Дословно: "В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

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Миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины".

Детали: Сообщается, что в результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Огневое поражение "Котова" состоялось в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.

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Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

Что предшествовало: Источник УП сообщил, что в результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".

Российские паблики писали, что ночью временно оккупированный Крым подвергся атаке ракет и беспилотников.

Российский оператор пассажирских поездов во временно оккупированный Крым сообщил об остановке поездов в районе Крымского моста из-за перекрытого движения. Мост стоит уже более 8 часов.

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Темы: беспилотникиГУРКрымЧФ России
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