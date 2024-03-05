ГУР подтвердил уничтожение російського корабля "Сергей Котов" дронами Magura: $65 млн на дне
Главное управление разведки Минобороны подтвердило, что в результате атаки украинских морских беспилотников Magura V5 потоплен российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".
Источник: ГУР МОУ
Дословно: "В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".
Миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины".
Детали: Сообщается, что в результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.
Огневое поражение "Котова" состоялось в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.
Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.
Что предшествовало: Источник УП сообщил, что в результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".
Российские паблики писали, что ночью временно оккупированный Крым подвергся атаке ракет и беспилотников.
Российский оператор пассажирских поездов во временно оккупированный Крым сообщил об остановке поездов в районе Крымского моста из-за перекрытого движения. Мост стоит уже более 8 часов.
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