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В США задержали экс-сотрудника ВВС за разглашение секретных данных о войне в Украине через сайт знакомств

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 марта 2024, 12:54
В США задержали экс-сотрудника ВВС за разглашение секретных данных о войне в Украине через сайт знакомств
Фото: Getty Images

Американское Министерство юстиции сообщило, что 2 марта задержали подполковника армии США в отставке, которого обвиняют в незаконном разглашении секретной информации о национальной обороне и российско-украинской войне на сайте знакомств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минюст США

Детали: 63-летний Дэвид Франклин Слейтер, который до недавнего времени работал гражданским сотрудником ВВС США при Стратегическом командовании США (USSTRATCOM), якобы общался с лицом, которое выдавало себя за женщину, проживающую в Украине, и посылал ей отдельные секретные документы Пентагона о войне России в Украине.

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Работая в STRATCOM, Слейтер имел допуск к государственной тайне, согласно документам, и прошел обучение по надлежащему обращению с секретной государственной информацией.

"На лиц, имеющих доступ к сверхсекретной информации, возложены определенные обязанности. Обвинения против господина Слейтера ставят вопрос о том, предал ли он эти обязанности", – заявила прокурор округа Небраска Сьюзан Лер.

Соучастница заговора регулярно просила Слейтера предоставлять ей конфиденциальную, непубличную, закрытую и засекреченную информацию и называла Слейтера в своих сообщениях "любимым тайным информатором" и "тайным агентом".

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В ответ на эти запросы Слейтер действительно предоставлял ей засекреченную информацию, в том числе относительно военных объектов и российского военного потенциала, связанного с вторжением России в Украину.

"Дорогой, а что показывают на экранах в специальной комнате? Это очень интересно", – говорилось в одном из сообщений, отправленных Слейтеру в марте 2022 года, пишет CBS News. "Дорогой Дэйв, есть ли у НАТО и Байдена тайный план, как нам помочь?" – спрашивал человек по ту сторону экрана.

"Дэйв, замечательно, что ты первым получаешь информацию о (конкретной стране). Надеюсь, ты мне сразу расскажешь? Ты мой секретный агент. С любовью", – говорилось в одном из сообщений.

"Мой милый Дэйв, спасибо за ценную информацию, это прекрасно, что два чиновника из США едут в Киев", – говорится в сообщении от 14 апреля 2022 года.

Слейтер предстанет перед судом 5 марта в округе Небраска. В случае признания его виновным, Слейтеру грозит максимальное наказание в виде 10 лет заключения, трех лет освобождения под надзором и штрафа в размере до 250 тысяч долларов за каждое обвинение в сговоре с целью передачи информации, составляющей государственную тайну.

Обвинения против Слейтера были объявлены через несколько часов после того, как член воздушной национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра признал, что нарушил закон о шпионаже, когда разместил на игровой платформе секретные правительственные документы – некоторые из них о войне в Украине.

Читайте подробно: Шпион нового поколения: что выяснило расследование слива секретных документов Пентагона.

Темы: СШАвойнаРосcия
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