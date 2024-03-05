У США затримали ексслужбовця ВПС за розголошення секретних даних про війну в Україні через сайт знайомств

Американське Міністерство юстиції повідомило, що 2 березня затримали підполковника армії США у відставці, якого звинувачують у незаконному розголошенні секретної інформації про національну оборону та російсько-українську війну на сайті знайомств.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Мін’юст США

Деталі: 63-річний Девід Франклін Слейтер, який донедавна працював цивільним співробітником ВПС США при Стратегічному командуванні США (USSTRATCOM), нібито спілкувався з особою, яка видавала себе за жінку, що мешкає в Україні, і надсилав їй окремі секретні документи Пентагону про війну Росії в Україні.

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Працюючи в STRATCOM, Слейтер мав допуск до державної таємниці, згідно з документами, і пройшов навчання з належного поводження з секретною державною інформацією.

"На осіб, які мають доступ до надсекретної інформації, покладено певні обов'язки. Звинувачення проти пана Слейтера ставлять питання про те, чи зрадив він ці обов'язки", – заявила прокурор округу Небраска Сьюзан Лер.

Співучасниця змови регулярно просила Слейтера надавати їй конфіденційну, непублічну, закриту і засекречену інформацію і називала Слейтера у своїх повідомленнях "коханим таємним інформатором" і "таємним агентом".

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У відповідь на ці запити Слейтер дійсно надавав їй засекречену інформацію, в тому числі щодо військових об'єктів і російського військового потенціалу, пов'язаного з вторгненням Росії в Україну.

"Дорогий, а що показують на екранах у спеціальній кімнаті? Це дуже цікаво", – йшлося в одному з повідомлень, надісланих Слейтеру в березні 2022 року, пише CBS News "Любий Дейве, чи є у НАТО і Байдена таємний план, як нам допомогти?" – запитувала людина по той бік екрана.

"Дейве, чудово, що ти першим отримуєш інформацію про (конкретну країну). Сподіваюся, ти мені одразу розповіси? Ти мій секретний агент. З любов'ю", – йшлося в одному з повідомлень.

"Мій милий Дейве, дякую за цінну інформацію, це чудово, що два посадовці зі США їдуть до Києва", – йдеться в повідомленні від 14 квітня 2022 року.

Слейтер постане перед судом 5 березня в окрузі Небраска. У разі визнання його винним, Слейтеру загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років ув'язнення, трьох років звільнення під наглядом і штрафу в розмірі до 250 тисяч доларів за кожне звинувачення у змові з метою передачі інформації, що становить державну таємницю.

Звинувачення проти Слейтера були оголошені через кілька годин після того, як член повітряної національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра визнав, що порушив Закон про шпигунство, коли розмістив на ігровій платформі секретні урядові документи – деякі з них про війну в Україні.

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