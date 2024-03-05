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7 погибли, еще 6 ранены: в ГУР рассказали о потерях РФ после уничтожения корабля "Сергей Котов"

"Украинская правда"Вторник, 5 марта 2024, 15:50
7 погибли, еще 6 ранены: в ГУР рассказали о потерях РФ после уничтожения корабля Сергей Котов
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ГУР

Главное управление разведки Минобороны рассказало о потерях личного состава РФ после затопления российского патрульного корабля "Сергей Котов" в Крыму.

Источник: ГУР МОУ

Дословно: "По предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", которая привела к уничтожению судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили:

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 7 - безвозвратных;

 6 - санитарных".

Детали: Сообщается, что 52-х членов экипажа, вероятно, эвакуировали.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В ночь на 5 марта российские паблики писали, что временно оккупированный Крым подвергся атаке ракет и беспилотников.
  • Источник УП сообщил, что в результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".
  • Утром Главное управление разведки Минобороны подтвердило, что в результате атаки украинских беспилотников Magura V5 потоплен российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".



Темы: ГУРЧФ РоссииКрымбеспилотники
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