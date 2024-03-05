7 погибли, еще 6 ранены: в ГУР рассказали о потерях РФ после уничтожения корабля "Сергей Котов"
Вторник, 5 марта 2024, 15:50
Главное управление разведки Минобороны рассказало о потерях личного состава РФ после затопления российского патрульного корабля "Сергей Котов" в Крыму.
Источник: ГУР МОУ
Дословно: "По предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", которая привела к уничтожению судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили:
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7 - безвозвратных;
6 - санитарных".
Детали: Сообщается, что 52-х членов экипажа, вероятно, эвакуировали.
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Предыстория:
- В ночь на 5 марта российские паблики писали, что временно оккупированный Крым подвергся атаке ракет и беспилотников.
- Источник УП сообщил, что в результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".
- Утром Главное управление разведки Минобороны подтвердило, что в результате атаки украинских беспилотников Magura V5 потоплен российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".