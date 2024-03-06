Атака дронов по Сумах: пострадали 7 человек, среди них 10-летний ребенок

В Сумах в результате атаки беспилотников "Шахед" в жилые дома пострадали семь человек, среди них 10-летний мальчик.

Источник: Сумская областная прокуратура

Дословно: "За медицинской помощью обратились 7 человек, среди раненых 10-летний мальчик".

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Детали: Сообщается, что из-за атаки россиян повреждены помещения граждан в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения. Также повреждено около 20 частных автомобилей.

Предыстория:

Ночью 6 марта Сумы атаковали российские беспилотники типа "Шахед". Сообщалось о трех прилетах в разных частях города и пострадавших. Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам Сум.