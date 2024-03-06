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Атака дронов по Сумах: пострадали 7 человек, среди них 10-летний ребенок

"Украинская правда"Среда, 6 марта 2024, 10:32
Атака дронов по Сумах: пострадали 7 человек, среди них 10-летний ребенок
Фото: Сумская областная прокуратура

В Сумах в результате атаки беспилотников "Шахед" в жилые дома пострадали семь человек, среди них 10-летний мальчик.

Источник: Сумская областная прокуратура 

Дословно: "За медицинской помощью обратились 7 человек, среди раненых 10-летний мальчик".

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Детали: Сообщается, что из-за атаки россиян повреждены помещения граждан в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения. Также повреждено около 20 частных автомобилей.

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Темы: Сумыобстрел
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