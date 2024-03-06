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СБУ показала тестирование нового дрона класса "малыш": его назвали "Авдеевка"

Валентина РоманенкоСреда, 6 марта 2024, 15:03
СБУ показала тестирование нового дрона класса малыш: его назвали Авдеевка
фото СБУ

Служба безопасности Украины продемонстрировала первый морской дрон, который был изготовлен благодаря масштабному волонтерскому сбору.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Первый образец в этой партии, который СБУ показала во время тестирования, получил название "Авдеевка". Он отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом. Sea baby 2024 года выпуска - это дрон нового поколения, который усовершенствован и еще более смертоносен для врага".

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фото сбу

Прямая речь главы СБУ Василия Малюка: "Будущее именно за технологическими подходами в войне. СБУ сегодня пытается быть первой в этом направлении, и это реально удается. В рядах службы мы вырастили уникальных специалистов по морским дронам, чтобы и дальше совершенствовать и масштабировать работу по очистке Черного моря от врага. Наша задача: уничтожать оккупантов и приближать Победу".

Детали: Отмечается, что, как и каждая модель морских дронов, "Авдеевка" пройдет полный цикл морских испытаний. В процессе команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах, которыми являются Sea Baby.

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По словам бригадного генерала СБУ "Хантера", новый SeaBaby 2024 имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность. Он способен доставить почти тонну взрывчатки на более чем тысячу километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться различное вооружение.

 
фото сбу

Что предшествовало: Сбор на 35 морских дронов организовали фандрейзинговая платформа UNITED24 совместно с monobank и волонтерами. В рекордные сроки благодаря украинскому бизнесу, международным донорам и украинцам было собрано почти 300 миллионов гривен.

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Темы: беспилотникиСБУ
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