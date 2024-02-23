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Sea Baby: украинцы задонатили почти 300 млн за рекордные 2 дня

Алена МазуренкоПятница, 23 февраля 2024, 21:53
Sea Baby: украинцы задонатили почти 300 млн за рекордные 2 дня

За рекордные два дня украинцы задонатили 297,5 миллионов гривен, необходимых для производства 35 морских беспилотников Sea Baby.

Источник: фандрейзинговая платформа UNITED24

Дословно: "Собрали! 297 500 000 гривен на морские дроны для СБУ. За рекордные два дня".

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Детали: СБУ поблагодарила каждый украинский бизнес и каждого гражданина, кто присоединился к этому сбору.

Это был первый сбор на морские дроны Sea Baby, который начали UNITED24 и monobank вместе с волонтерами.

Надводные беспилотные ударные лодки Sea Baby - разработка Службы безопасности Украины. В течение 2022-2023 годов дроны СБУ поразили фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", а также минный тральщик "Иван Голубец" и патрульный корабль "Ладный", ракетоносители "Самум" и "Буян", корабль "Павел Державин" и большой военный буксир "Профессор Николай Муру", разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий".

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Также с помощью Sea Baby СБУ повредили Крымский мост.

Sea Baby способен нести 850 килограммов взрывчатки, разгоняться до 90 км/ч и преодолевать расстояние 1000 километров. Его корпус изготовлен из материала, который не замечают радары.

Стоимость морского дрона Sea Baby - 8,5 млн грн.

Что было раньше: 22 февраля стало известно, что UNITED24, monobank, Стерненко и Лачен собирают на 35 таких дронов.

Темы: волонтерыбеспилотники
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