Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Хмельницкой области восстановили электроснабжение после атаки российских "Шахедов" – ОВА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 марта 2024, 00:28
В Хмельницкой области восстановили электроснабжение после атаки российских Шахедов – ОВА
Фото: Getty Images

В Хмельницкой области восстановили электроснабжение во все населенные пункты, обесточенные из-за вражеской атаки "Шахедов".

Источник: военная администрация Хмельницкой области

Дословно: "Все населенные пункты, которые были обесточены в результате ночной вражеской атаки, запитаны".

Реклама:

Предыстория:

В ночь на 6 марта россияне атаковали Украину 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 и 42-мя ударными беспилотниками типа "Shahed", 38 дронов удалось уничтожить.

В результате ночной атаки "Шахедами" в Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры − несколько населенных пунктов остались без электроснабжения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ХмельнитчинаШахедэлектроэнергияэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Хмельнитчина
Российский "Шахед" повредил объект инфраструктуры в Хмельницкой области: несколько н.п. без света
СМИ: В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов
Россияне повредили объект инфраструктуры в Хмельницкой области
Последние новости
15:46
Уже в июне Украина может получить, закупленные по чешской инициативе, боеприпасы
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
15:01
Собирала деньги для оккупантов: в Украине будут судить чемпионку мира по сумо
Все новости...
Реклама: