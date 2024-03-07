В Хмельницкой области восстановили электроснабжение после атаки российских "Шахедов" – ОВА
Четверг, 7 марта 2024, 00:28
В Хмельницкой области восстановили электроснабжение во все населенные пункты, обесточенные из-за вражеской атаки "Шахедов".
Источник: военная администрация Хмельницкой области
Дословно: "Все населенные пункты, которые были обесточены в результате ночной вражеской атаки, запитаны".
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Предыстория:
В ночь на 6 марта россияне атаковали Украину 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 и 42-мя ударными беспилотниками типа "Shahed", 38 дронов удалось уничтожить.
В результате ночной атаки "Шахедами" в Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры − несколько населенных пунктов остались без электроснабжения.
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