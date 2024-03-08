Зеленский в Турции назвал второй корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
Президент Владимир Зеленский своим указом присвоил корвету класса "Ada" Военно-морских сил ВСУ, который строится в Турции, имя гетмана Ивана Выговского.
Источник: указ Зеленского №150/2024, "Укринформ"
Дословно: "Присвоить корвету класса "Ada" Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Выговского и в дальнейшем именовать этот корвет - корвет "Гетман Иван Выговский".
⚡ Володимир Зеленський у Туреччині присвоїв ім'я "Гетьман Іван Виговський" корвету класу «Ada» ВМС ЗС України pic.twitter.com/GCxE3Psh4d— Ukrinform (@UKRINFORM) March 8, 2024
Детали: Сообщается, что корвет так назван с целью восстановления исторических традиций национального войска, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана войска Запорожского Ивана Выговского.
Что предшествовало:
- В августе 2023 года сообщалось, что Турция построит второй корвет типа "Ada" для нужд Военно-морских сил ВСУ, закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.
- В августе 2022 года Зеленский присвоил первому корвету класса "Ada" ВМС ВСУ, который Украине строит Турция, имя "Гетман Иван Мазепа".