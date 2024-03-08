Зеленский в Турции назвал второй корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

Президент Владимир Зеленский своим указом присвоил корвету класса "Ada" Военно-морских сил ВСУ, который строится в Турции, имя гетмана Ивана Выговского.

Источник: указ Зеленского №150/2024, "Укринформ"

Дословно: "Присвоить корвету класса "Ada" Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Выговского и в дальнейшем именовать этот корвет - корвет "Гетман Иван Выговский".

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⚡ Володимир Зеленський у Туреччині присвоїв ім'я "Гетьман Іван Виговський" корвету класу «Ada» ВМС ЗС України pic.twitter.com/GCxE3Psh4d — Ukrinform (@UKRINFORM) March 8, 2024

Детали: Сообщается, что корвет так назван с целью восстановления исторических традиций национального войска, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана войска Запорожского Ивана Выговского.

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