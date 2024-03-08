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Зеленский в Турции назвал второй корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

Станислав ПогориловПятница, 8 марта 2024, 16:36
Зеленский в Турции назвал второй корвет для Украины Гетман Иван Выговский
Владимир Зеленский, фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский своим указом присвоил корвету класса "Ada" Военно-морских сил ВСУ, который строится в Турции, имя гетмана Ивана Выговского.

Источник: указ Зеленского №150/2024, "Укринформ"

Дословно: "Присвоить корвету класса "Ada" Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Выговского и в дальнейшем именовать этот корвет - корвет "Гетман Иван Выговский".

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Детали: Сообщается, что корвет так назван с целью восстановления исторических традиций национального войска, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана войска Запорожского Ивана Выговского.

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Что предшествовало:

  • В августе 2023 года сообщалось, что Турция построит второй корвет типа "Ada" для нужд Военно-морских сил ВСУ, закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.
  • В августе 2022 года Зеленский присвоил первому корвету класса "Ada" ВМС ВСУ, который Украине строит Турция, имя "Гетман Иван Мазепа".

Темы: ЗеленскийкораблиТурция
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