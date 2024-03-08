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Данилов: Мы не исключаем появление в Украине западных войск

Евгений КизиловПятница, 8 марта 2024, 21:56
Данилов: Мы не исключаем появление в Украине западных войск
Алексей Данилов. Фото: Getty Images

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов допускает вариант, когда Запад начнет помогать Украине не только оружием, но и войсками.

Источник: Данилов в эфире передачи "УП.ИТОГИ"

Прямая речь: "Мы абсолютно не исключаем появление на нашей территории тех или иных военных подразделений тех или иных стран, если они будут принимать соответствующее решение".

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Детали: В то же время секретарь СНБО предостерег, что вопрос отправки иностранных военных в Украину является очень чувствительным и не всегда может быть публичным.

Данилов напомнил, что сейчас Украина ждет от своих западных партнеров в первую очередь своевременных поставок оружия.

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Напомним: Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.

Темы: ДаниловвойнаВооруженные силыЗапад
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