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Залужный еще до назначения послом прошел ВВК, где его признали непригодным - СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 9 марта 2024, 09:56
Залужный еще до назначения послом прошел ВВК, где его признали непригодным - СМИ
фото с фб залужного

Экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии.

Источник: ZN.UA со ссылкой на собственных собеседников

Детали: По данным издания, после увольнения со своей должности решением президента Владимира Зеленского Залужный был выведен в распоряжение министра обороны.

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Дословно: "Какой-то значимой военной должности, адекватной уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Умеров не предложил, как не предложил ее ранее и президент Зеленский.

В этих условиях, генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом".

Больше деталей: Журналисты объясняют, что недельная задержка с этим была связана с тем, что после принятия закона с новым перечнем воинских званий не было завершено соответствующее изменение нормативной базы, в частности в указах президента.

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Поэтому нет четкой ясности, кто должен увольнять Залужного в звании генерала с военной службы - министр обороны своим приказом или президент своим указом, как раньше увольняли генералов армии Украины.

Справка: Человек, который является действующим генералом, не может работать дипломатом.

Согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в распоряжении министра военнослужащему прекращается выплата денежного обеспечения, кроме оклада по воинскому званию.

Для генерала Залужного, который имеет высшее воинское звание, это составляет 1762 гривны в месяц.

Напомним: На днях Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Темы: ЗалужныйЗеленскийУмеров РустемВеликобритания
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