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Вместе с Залужным с военной службы уволили Шапталу – источники

Валентина Романенко, Роман КравецСуббота, 9 марта 2024, 10:47
Вместе с Залужным с военной службы уволили Шапталу – источники
шаптала и залужный, фото с фб

Генерал Валерий Залужный и генерал-лейтенант Сергей Шаптала уволены с военной службы по состоянию здоровья.

Источник: собеседники УП в Министерстве обороны

Детали: По данным независимых друг от друга источников УП в МОУ, Залужный и Шаптала уволены по заключению ВВК о непригодности к военной службе с изъятием с воинского учета.

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"Украинская правда" обратилась за официальным комментарием в министерство.

Напомним: На днях Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Позже СМИ сообщили, что Залужный зимой, еще до назначения его на должность посла, прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии.

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Темы: ЗалужныйармияМинобороны
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