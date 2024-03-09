Вместе с Залужным с военной службы уволили Шапталу – источники
Суббота, 9 марта 2024, 10:47
Генерал Валерий Залужный и генерал-лейтенант Сергей Шаптала уволены с военной службы по состоянию здоровья.
Источник: собеседники УП в Министерстве обороны
Детали: По данным независимых друг от друга источников УП в МОУ, Залужный и Шаптала уволены по заключению ВВК о непригодности к военной службе с изъятием с воинского учета.
Реклама:
"Украинская правда" обратилась за официальным комментарием в министерство.
Напомним: На днях Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.
Позже СМИ сообщили, что Залужный зимой, еще до назначения его на должность посла, прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии.
ВИДЕО ДНЯ