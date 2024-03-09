РосСМИ: В Москве полицейских перевели на усиленный режим после заявления США

В Москве полицейских перевели на усиленный режим после публикации посольства США сообщения о возможных терактах в российской столице.

Источник: BAZA, "Новая газета"

Детали: Сообщается, что число патрульных групп в центре Москвы и на некоторых видах транспорта увеличено в 2–2,5 раза, также на дежурство отправили сотрудников в гражданской одежде.

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Причём в составе патруля, пишут СМИ, обязательно должна быть и девушка. Вероятно, это связано с тем, что проверять должны и женщин, и мужчин.

Обновлено: Впоследствии в ГУ МВД Москвы опровергли ТАСС информацию об усиленном несении службы.

Предыстория: Посольство США в России предупредило, что экстремисты имеют "неизбежные планы" нападения на Москву.

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Посольство Нидерландов в Москве также призвало голландцев быть бдительными из-за возможных терактов в эти выходные.