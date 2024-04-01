Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оснований для эвакуации из Харькова нет − Терехов

Ирина БалачукПонедельник, 1 апреля 2024, 12:00
Оснований для эвакуации из Харькова нет − Терехов
Игорь Терехов. Фото из Facebook

Несмотря на постоянные обстрелы Харькова пока ни власти, ни военные не видят необходимости эвакуации из города.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в интервью LIGA.net

Прямая речь Терехова: "Эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе − 1,3 млн жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан".

Реклама:

Детали: Он добавил, что Россия сейчас использует против Харькова новое оружие − снаряды большего радиуса действия, но сами оккупанты ближе к городу не подошли.

Преимущественно россияне бьют по Харькову из Белгорода и области. Чаще всего используют С-300. По словам Терехова, эти снаряды долетают до Харькова за 40 секунд. Также оккупанты применяют "Шахеды".

Прямая речь мэра: "Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Россия хочет нас запугать, но это невозможно. За два года мы видели разные уровни угроз, начиная с ДРГ в самом Харькове. Были времена, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 000. Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В то же время Терехов отметил, что несмотря на это "никто не опускает руки".

"У нас круглосуточно работают пункты несокрушимости. За два дня последнего блэкаута после обстрелов туда пришли 28 000 харьковчан. В школах бесплатно кормят людей. За год выдали 10 миллионов порций еды. Мы переживали и более сложные времена − переживем и эти", − подчеркнул мэр Харькова.

Он также заверил, что сейчас неважно, что готовит враг, а важно, как украинцы будут давать отпор.

"Относительно истощения Харькова − россиянам это не удастся. Паники в городе нет. Запугивания России не работают − люди сплочены. Харьков − это форпост Украины. И мы прекрасно это понимаем", − подытожил Терехов.

Предыстория:

  • Российское издание "Медуза", со ссылкой на близкие к Кремлю источники, писало, что российские "политические элиты" не исключают, что Россия и ее правитель Владимир Путин попытаются захватить Харьков и постепенно закончить так называемую "СВО".
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что военные проводят большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий, на которых враг может прибегнуть к наступательным действиям. Он также выразил мнение, что возможное наступление оккупантов на Харьков станет для РФ роковой ошибкой.

Темы: Харьковвойнаэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории

фото, видеоВ Орске прорвало вторую дамбу: остановлена работа местного НПЗ, введен режим ЧС

Ночью ПВО уничтожила все 17 вражеских "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину – Генштаб

Выборы в Словакии выиграл пророссийский кандидат

Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

обновленоПовестка как месть: в СБУ и МОУ отреагировали на новую информацию от "Слідство.Інфо"

Все новости...
Харьков
На восстановление Харькова нужно более $10 миллиардов: Терехов рассказал, как город решает проблемы в энергетике
Корректировала ракетные удары по Харькову: СБУ разоблачила работницу детсада
Россияне ударили КАБами по Харькову: есть разрушения, горели автобусы, грузовик и легковушка
Последние новости
17:59
МАГАТЭ заявило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС
17:35
WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории
17:13
Российская компания, несмотря на отрицания, поставляет военным микрочипы – "Голос Америки"
16:55
фотоПоследствия ударов по Харькову: 5 пострадавших, повреждены 13 домов и учебные заведения
16:48
Ученые рассказали о рекордном скачке температуры в Антарктиде: его зафиксировали в 2022-м году
16:42
Глава МИД Британии предупредил Израиль, что его поддержка не безусловна
16:36
Буданов поддерживает идею Папы об обмене "всех на всех": Осталось убедить Россию
16:16
Международные партнеры выделили более $700 млн на гуманитарное разминирование Украины
16:08
фотоСырский и Умеров посмотрели новые разработки: Враги почувствуют
15:57
В Ейске дроны ГУР поразили четыре Су-30 и самолет-амфибию - источник
Все новости...
Реклама: