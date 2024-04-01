Оснований для эвакуации из Харькова нет − Терехов

Несмотря на постоянные обстрелы Харькова пока ни власти, ни военные не видят необходимости эвакуации из города.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в интервью LIGA.net

Прямая речь Терехова: "Эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе − 1,3 млн жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан".

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Детали: Он добавил, что Россия сейчас использует против Харькова новое оружие − снаряды большего радиуса действия, но сами оккупанты ближе к городу не подошли.

Преимущественно россияне бьют по Харькову из Белгорода и области. Чаще всего используют С-300. По словам Терехова, эти снаряды долетают до Харькова за 40 секунд. Также оккупанты применяют "Шахеды".

Прямая речь мэра: "Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Россия хочет нас запугать, но это невозможно. За два года мы видели разные уровни угроз, начиная с ДРГ в самом Харькове. Были времена, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 000. Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая".

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Детали: В то же время Терехов отметил, что несмотря на это "никто не опускает руки".

"У нас круглосуточно работают пункты несокрушимости. За два дня последнего блэкаута после обстрелов туда пришли 28 000 харьковчан. В школах бесплатно кормят людей. За год выдали 10 миллионов порций еды. Мы переживали и более сложные времена − переживем и эти", − подчеркнул мэр Харькова.

Он также заверил, что сейчас неважно, что готовит враг, а важно, как украинцы будут давать отпор.

"Относительно истощения Харькова − россиянам это не удастся. Паники в городе нет. Запугивания России не работают − люди сплочены. Харьков − это форпост Украины. И мы прекрасно это понимаем", − подытожил Терехов.

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