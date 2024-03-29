Сырский: Если россияне снова двинутся на Харьков, он станет для них роковым городом
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, военные проводят большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий, на которых враг может прибегнуть к наступательным действиям, при этом генерал-полковник выразил мнение, что возможное наступление на Харьков станет для РФ роковой ошибкой.
Источник: Сырский в интервью "Укринформу"
Детали: По оценкам ряда западных СМИ, над Харьковом снова нависает угроза российского наступления. Журналист попросил генерал-полковника оценить, насколько реальна такая угроза.
Прямая речь Сырского: "Мы не можем игнорировать любую информацию о подготовке врага к наступательным действиям, поэтому принимаем все меры для адекватного реагирования на такую вероятность. На сегодня проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий.
Мы уже имеем опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом".
Детали: При этом главком отметил, что, конечно, каждая военная операция по-своему уникальна, и просто воспользоваться ее условной калькой в следующей ситуации на фронте не удастся ни при каких условиях. Современная война – это математическая задача с сотнями переменных, в которой каждая составляющая может иметь решающее значение, добавил Сырский.
Что предшествовало: Издание "Медуза", со ссылкой на близкие к Кремлю источники, писало, что российские "политические элиты" не исключают, что Россия и ее правитель Владимир Путин попытается захватить Харьков и постепенно закончить так называемую "СВО".
Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что данные о подготовке россиян к наступлению на Харьков являются частью вражеской кампании "пропаганды страха" и не соответствуют действительности.