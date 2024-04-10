Минюст через суд закрыл путь к восстановлению в должности экс-чиновницы с паспортом РФ

Министерство юстиции доказало в суде законность увольнения чиновницы Марины Прилуцкой, которая по данным Службы безопасности Украины добровольно получила российское гражданство.

Источник: пресс-служба Минюста

Дословно: "Команда Министерства юстиции в Шестом апелляционном административном суде доказала законность увольнения в 2021 году чиновницы, которая по данным Службы безопасности Украины по собственной инициативе получила российское гражданство".

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Детали: 9 апреля 2024 года коллегия судей Шестого апелляционного административного суда оставила жалобу экс-чиновницы Марины Прилуцкой без удовлетворения.

В то же время отмечается, что это решение может быть обжаловано в Верховном суде.

Верховный суд уже принимал решение, которое открывало жалобщице путь к восстановлению в Министерстве юстиции. Однако Министерство выступило категорически против этого.

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Что предшествовало: Адвокаты жалобщицы в качестве доказательств предоставили суду справку "Главного управления МВД РФ по городу Москве" о том, что паспорта РФ у экс-чиновницы нет, которая содержит ошибки.

Служба безопасности Украины сняла секретность и предоставила разрешение на передачу медиа части документов, свидетельствующих о добровольном получении гражданства России Мариной Прилуцкой.

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