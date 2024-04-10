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Минюст через суд закрыл путь к восстановлению в должности экс-чиновницы с паспортом РФ

Валентина РоманенкоСреда, 10 апреля 2024, 11:34
Минюст через суд закрыл путь к восстановлению в должности экс-чиновницы с паспортом РФ
МАРИНА ПРИЛУЦКАЯ. ФОТО МИНЮСТА

Министерство юстиции доказало в суде законность увольнения чиновницы Марины Прилуцкой, которая по данным Службы безопасности Украины добровольно получила российское гражданство.

Источник: пресс-служба Минюста

Дословно: "Команда Министерства юстиции в Шестом апелляционном административном суде доказала законность увольнения в 2021 году чиновницы, которая по данным Службы безопасности Украины по собственной инициативе получила российское гражданство".

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Детали: 9 апреля 2024 года коллегия судей Шестого апелляционного административного суда оставила жалобу экс-чиновницы Марины Прилуцкой без удовлетворения.

В то же время отмечается, что это решение может быть обжаловано в Верховном суде.

Верховный суд уже принимал решение, которое открывало жалобщице путь к восстановлению в Министерстве юстиции. Однако Министерство выступило категорически против этого.

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Что предшествовало: Адвокаты жалобщицы в качестве доказательств предоставили суду справку "Главного управления МВД РФ по городу Москве" о том, что паспорта РФ у экс-чиновницы нет, которая содержит ошибки.

Служба безопасности Украины сняла секретность и предоставила разрешение на передачу медиа части документов, свидетельствующих о добровольном получении гражданства России Мариной Прилуцкой.

Предыстория:

  • В июле 2021 года Марина Прилуцкая обратилась в Окружной административный суд города Киева с иском к Министерству юстиции Украины о признании противоправным и отмене приказа о ее увольнении с должности в связи с потерей права на государственную службу или его ограничения вследствие установления факта наличия у государственного служащего гражданства иностранного государства во время прохождения государственной службы.
  • Решением Окружного административного суда Киева от 20.05.2022, оставленным без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда от 9.11.2022 в удовлетворении иска Марине Прилуцкой было полностью отказано.
  • В то же время Кассационный административный суд ВС фактически указал, что фотокопии паспорта РФ, предоставленной СБУ, и налогового номера - недостаточно.
  • Согласно решению ВС, Шестой апелляционный административный суд рассматривает дело повторно.
  • Министерство юстиции просило Высший совет правосудия привлечь к дисциплинарной ответственности коллегию судей Верховного суда, которые открыли путь к возвращению на должность Прилуцкой.

Темы: МинюстсудгражданствоСБУ
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