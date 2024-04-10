Мін'юст через суд закрив шлях до поновлення на посаді ексчиновниці з паспортом РФ

Міністерство юстиції довело в суді законність звільнення посадовиці Марини Прилуцької, яка за даними Служби безпеки України добровільно отримала російське громадянство.

Джерело: пресслужба Мін'юсту

Дослівно: "Команда Міністерства юстиції в Шостому апеляційному адміністративному суді довела законність звільнення у 2021 році посадовиці, яка за даними Служби безпеки України за власної ініціативи отримала російське громадянство".

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Деталі: 9 квітня 2024 року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду залишила скаргу ексчиновниці Марини Прилуцької без задоволення.

Водночас зазначається, що це рішення може бути оскаржене у Верховному суді.

Верховний суд уже ухвалював рішення, яке відкривало скаржниці шлях до поновлення в Міністерстві юстиції. Однак Міністерство виступило категорично проти цього.

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Що передувало: Адвокати скаржниці в якості доказів надали суду довідку "Главного управления МВД РФ по городу Москве" про те, що паспорту РФ у експосадовиці немає, яка містить помилки.

Служба безпеки України зняла секретність та надала дозвіл на передачу медіа частини документів, які свідчать про добровільне отримання громадянства Росії Мариною Прилуцькою.

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