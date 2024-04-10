Мін'юст через суд закрив шлях до поновлення на посаді ексчиновниці з паспортом РФ
Міністерство юстиції довело в суді законність звільнення посадовиці Марини Прилуцької, яка за даними Служби безпеки України добровільно отримала російське громадянство.
Джерело: пресслужба Мін'юсту
Дослівно: "Команда Міністерства юстиції в Шостому апеляційному адміністративному суді довела законність звільнення у 2021 році посадовиці, яка за даними Служби безпеки України за власної ініціативи отримала російське громадянство".
Деталі: 9 квітня 2024 року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду залишила скаргу ексчиновниці Марини Прилуцької без задоволення.
Водночас зазначається, що це рішення може бути оскаржене у Верховному суді.
Верховний суд уже ухвалював рішення, яке відкривало скаржниці шлях до поновлення в Міністерстві юстиції. Однак Міністерство виступило категорично проти цього.
Що передувало: Адвокати скаржниці в якості доказів надали суду довідку "Главного управления МВД РФ по городу Москве" про те, що паспорту РФ у експосадовиці немає, яка містить помилки.
Служба безпеки України зняла секретність та надала дозвіл на передачу медіа частини документів, які свідчать про добровільне отримання громадянства Росії Мариною Прилуцькою.
Передісторія:
- У липні 2021 року Марина Прилуцька звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Міністерства юстиції України визнання протиправним та скасування наказу про її звільнення з посади у зв`язку із втратою права на державну службу або його обмеження внаслідок встановлення факту наявності у державного службовця громадянства іноземної держави під час проходження державної служби.
- Рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 20.05.2022, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 9.11.2022 у задоволенні позову Марині Прилуцькій було повністю відмовлено.
- Водночас Касаційний адміністративний суд ВС фактично вказав, що фотокопії паспорту РФ, наданої СБУ, та податкового номеру – недостатньо.
- Згідно з рішенням ВС, Шостий апеляційний адміністративний суд розглянув справу повторно.
- Міністерство юстиції просило Вищу раду правосуддя притягнути до дисциплінарної відповідальності колегію суддів Верховного суду, які відкрили шлях до повернення на посаду Прилуцькій.