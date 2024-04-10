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Мін'юст через суд закрив шлях до поновлення на посаді ексчиновниці з паспортом РФ

Валентина РоманенкоСереда, 10 квітня 2024, 11:34
Мін'юст через суд закрив шлях до поновлення на посаді ексчиновниці з паспортом РФ
МАРИНА ПРИЛУЦЬКА. ФОТО МІН`ЮСТУ

Міністерство юстиції довело в суді законність звільнення посадовиці Марини Прилуцької, яка за даними Служби безпеки України добровільно отримала російське громадянство.

Джерело: пресслужба Мін'юсту

Дослівно: "Команда Міністерства юстиції в Шостому апеляційному адміністративному суді довела законність звільнення у 2021 році посадовиці, яка за даними Служби безпеки України за власної ініціативи отримала російське громадянство".

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Деталі: 9 квітня 2024 року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду залишила скаргу ексчиновниці Марини Прилуцької без задоволення.

Водночас зазначається, що це рішення може бути оскаржене у Верховному суді.

Верховний суд уже ухвалював рішення, яке відкривало скаржниці шлях до поновлення в Міністерстві юстиції. Однак Міністерство виступило категорично проти цього.

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Що передувало: Адвокати скаржниці в якості доказів надали суду довідку "Главного управления МВД РФ по городу Москве" про те, що паспорту РФ у експосадовиці немає, яка містить помилки.

Служба безпеки України зняла секретність та надала дозвіл на передачу медіа частини документів, які свідчать про добровільне отримання громадянства Росії Мариною Прилуцькою.

Передісторія:

  • У липні 2021 року Марина Прилуцька звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Міністерства юстиції України визнання протиправним та скасування наказу про її звільнення з посади у зв`язку із втратою права на державну службу або його обмеження внаслідок встановлення факту наявності у державного службовця громадянства іноземної держави під час проходження державної служби.
  • Рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 20.05.2022, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 9.11.2022 у задоволенні позову Марині Прилуцькій було повністю відмовлено.
  • Водночас Касаційний адміністративний суд ВС фактично вказав, що фотокопії паспорту РФ, наданої СБУ, та податкового номеру – недостатньо.
  • Згідно з рішенням ВС, Шостий апеляційний адміністративний суд розглянув справу повторно.
  • Міністерство юстиції просило Вищу раду правосуддя притягнути до дисциплінарної відповідальності колегію суддів Верховного суду, які відкрили шлях до повернення на посаду Прилуцькій.

Теми: Мін'юстсудгромадянствоСБУ
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