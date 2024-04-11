Россияне активно штурмуют Бахмутское и Новопавловское направления: за сутки 53 боестолкновения

За прошедшие сутки российские войска шли в атаку на 5 направлениях фронта, активнее всего - на Бахмутском и Новопавловском, всего произошло 53 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Хреновка и Леонивка Черниговской области; Марчихина Буда, Вольная Слобода, Кучеровка, Студенок и Мирополье Сумской области.

На Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Твердохлебово Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Макеевка, Терны, Ямполовка, Заречное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 15 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Роздоловка, Клещеевка, Верхнекаменское и Ивановское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спирное, Андреевка и Южное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Бердичи Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Нетайлово, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка и Водяное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковиевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Временка Донецкой области и Новоданиловка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 2 атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Антоновка, Понятовка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.