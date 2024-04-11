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СМИ: Норвегия готовится передать Украине 22 истребителя F-16, США одобрили

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 11 апреля 2024, 23:39
СМИ: Норвегия готовится передать Украине 22 истребителя F-16, США одобрили
F-16, иллюстративная фотография - Getty Images

В рамках коалиции истребителей Норвегия готовится передать Украине 22 истребителя F-16, из них 12 находятся в уже пригодном к использованию состоянии.

Источник: об этом стало известно норвежскому порталу Nettavisen от собственных источников, пишет "Европейская правда"

Детали: Согласно информации Nettavisen, Норвегия получила разрешение от США на передачу Украине 22 истребителей F-16, а также двигателей, вспомогательных материалов, тренажеров, запчастей и другого соответствующего оборудования.

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Это, однако, не означает, что все из этих 22 истребителей полностью исправны – часть может использоваться для запчастей и ремонта других самолетов.

В материале Nettavisen говорится, что собственно пригодными для полета могут быть 12 норвежских F-16, которые Норвегия планировала продать американской компании Draken International – соответствующий контракт был подписан в декабре 2021 года.

"Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, вместо этого будут задействованы для защиты воздушного пространства Украины", – пишет издание.

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Публикация не указывает сроков, когда Украина может получить норвежские F-16, но предполагает, что этого не произойдет до саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года.

Напомним, что еще летом 2023 года Норвегия подтвердила, что присоединилась к коалиции F-16, но публично так и не называла количество истребителей, которые передаст Украине. По тогдашним данным норвежских СМИ, речь шла о пяти-десяти бортах.

В начале января Норвегия отправила несколько F-16 в Данию для подготовки украинских пилотов и вспомогательного персонала.

Темы: Норвегияпомощь Украинеавиа
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