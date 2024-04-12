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Беспилотник врезался в здание "Газпрома" в Белгороде: 2 раненых

Ирина БалачукПятница, 12 апреля 2024, 11:49
Беспилотник врезался в здание Газпрома в Белгороде: 2 раненых
Фото из Telegram-канала российского пропагадисткого издания RT

В российском Белгороде беспилотник врезался в административное здание "Газпрома", в результате чего пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Российские Telegram-каналы пишут, что в другом месте ранены также 2 военных.  

Источник: Гладков в Telegram, российское издание Медуза, российские Telegram-каналы 

Прямая речь российского чиновника: "Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека".

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Детали: По словам Гладкова, у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго − осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Их госпитализировали.

Также российский губернатор заявил, что поврежден фасад здания, на месте работают оперативные службы. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА МЕДУЗЫ

По данным Медузы, повреждено здание "Газпрома" в 5-м Заводском переулке.

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Кроме того, российские Telegram-каналы сообщают, что еще один беспилотник ударил по бензогенератору в Белгородской области, в результате чего ожоги получили двое военных.

По данным Astra, 11 апреля беспилотник сбросил взрывное устройство на бензогенератор в 500 метрах от границы, в 4 км от села Петровка. В результате ранения получили двое военных, они с ожогами разной степени доставлены в госпиталь.

По информации источников Astra, за последние двое суток в результате атак БПЛА в приграничных Белгородской и Курской областях пострадали как минимум двое военных и один сотрудник пограничной службы ФСБ.

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Темы: Росcиябеспилотники
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