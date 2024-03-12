Российские власти заявили, что в здание администрации Белгорода врезался украинский беспилотник
В здание администрации российского областного центра Белгорода врезался украинский беспилотник, пострадали 2 человека, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Источник: российский чиновник в Telegram
Прямая речь Гладкова: "В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию".
Детали: По его словам, в результате взрыва в здании выбиты окна и посечен фасад.
"На месте работают все оперативные службы", − подытожил Гладков.
В российских Telegram-каналах появилось видео последствий прилета беспилотника в здание администрации. В частности, видно, что со здания отпали буквы "Администрация города Белгорода".
Наслідки прильоту безпілотника у будівлю адміністрації у російському Бєлгороді. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/7ahh8gAOeH— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 12, 2024
Также российские паблики пишут, что беспилотник атаковал и торговый объект в Белгороде.
На одном из видео видно, как летит беспилотник и слышна автоматная очередь, позже дрон врезается в здание.
Російські Telegram-канали також повідомляють, що безпілотник атакував і торговельний об’єкт у Бєлгороді, РФ. На відео зафіксований момент влучання pic.twitter.com/5EmusDOAlo— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 12, 2024
Позже эту информацию подтвердил и Гладков.
"В Белгороде в районе ж/д вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет. По предварительным данным, поврежден один легковой автомобиль. Территория оцеплена. Все оперативные службы работают на месте", − написал Гладков в Telegram.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в результате атаки БпЛА в городе Орел и в Нижегородской области РФ загорелись нефтебазы.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что не может комментировать, какими средствами атаковали нефтебазы в России, но подчеркнул, что работа по уничтожению тех объектов, которые обеспечивают российские войска, будет продолжаться.