Российские власти заявили, что в здание администрации Белгорода врезался украинский беспилотник

Администрация города Белгород после прилета беспилотника. Фото из Telegram-канала БелПлюс

В здание администрации российского областного центра Белгорода врезался украинский беспилотник, пострадали 2 человека, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: российский чиновник в Telegram

Прямая речь Гладкова: "В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию".

Реклама:

Детали: По его словам, в результате взрыва в здании выбиты окна и посечен фасад.

Фото из Telegram-канала БелПлюс

"На месте работают все оперативные службы", − подытожил Гладков.

Фото из Telegram-канала БелПлюс

В российских Telegram-каналах появилось видео последствий прилета беспилотника в здание администрации. В частности, видно, что со здания отпали буквы "Администрация города Белгорода".

ВИДЕО ДНЯ

Наслідки прильоту безпілотника у будівлю адміністрації у російському Бєлгороді. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/7ahh8gAOeH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 12, 2024

Также российские паблики пишут, что беспилотник атаковал и торговый объект в Белгороде.

На одном из видео видно, как летит беспилотник и слышна автоматная очередь, позже дрон врезается в здание.

Російські Telegram-канали також повідомляють, що безпілотник атакував і торговельний об’єкт у Бєлгороді, РФ. На відео зафіксований момент влучання pic.twitter.com/5EmusDOAlo — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 12, 2024

Позже эту информацию подтвердил и Гладков.

"В Белгороде в районе ж/д вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет. По предварительным данным, поврежден один легковой автомобиль. Территория оцеплена. Все оперативные службы работают на месте", − написал Гладков в Telegram.

Предыстория: