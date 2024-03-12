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Российские власти заявили, что в здание администрации Белгорода врезался украинский беспилотник

Ирина БалачукВторник, 12 марта 2024, 13:39
Российские власти заявили, что в здание администрации Белгорода врезался украинский беспилотник
Администрация города Белгород после прилета беспилотника. Фото из Telegram-канала БелПлюс

В здание администрации российского областного центра Белгорода врезался украинский беспилотник, пострадали 2 человека, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: российский чиновник в Telegram

Прямая речь Гладкова: "В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию".

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Детали: По его словам, в результате взрыва в здании выбиты окна и посечен фасад. 

 
Фото из Telegram-канала БелПлюс

"На месте работают все оперативные службы", − подытожил Гладков. 

 
Фото из Telegram-канала БелПлюс

В российских Telegram-каналах появилось видео последствий прилета беспилотника в здание администрации. В частности, видно, что со здания отпали буквы "Администрация города Белгорода".

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Также российские паблики пишут, что беспилотник атаковал и торговый объект в Белгороде. 

На одном из видео видно, как летит беспилотник и слышна автоматная очередь, позже дрон врезается в здание.

Позже эту информацию подтвердил и Гладков.

"В Белгороде в районе ж/д вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет. По предварительным данным, поврежден один легковой автомобиль. Территория оцеплена. Все оперативные службы работают на месте", − написал Гладков в Telegram.

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Темы: Росcиябеспилотникивойна
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