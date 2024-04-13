В Донецкой области россияне убили 3 человек и ранили 4: разрушен целый подъезд

От вражеских атак на Покровский и Волновахский районы Донецкой области в субботу погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура, председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Facebook

Дословно прокуратура: "13 апреля 2024 года оккупационная армия РФ нанесла авиаудары по с. Нетайлово и с. Новоселидовка Покровского района. Снаряды попали по жилой застройке. В результате обстрела в одном из частных домов получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 60-летние муж с женой. Кроме того, от тяжелых ранений погибла женщина 66 лет.

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Под обстрелом оказался и пгт Очеретино, где разрушен целый подъезд многоквартирного дома. Спасателям удалось деблокировать 43-летнюю жительницу - врачи диагностировали у нее ушиб предплечья. Также во дворе частного дома получила травмы 90-летняя жительница - она доставлена в медицинское учреждение. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Враг совершил, вероятно, артиллерийские атаки и на г. Красногоровку и с. Богоявленка Волновахского района. В результате попадания средств поражения по населенным пунктам получили минно-взрывную, черепно-мозговую травмы и осколочные ранения 73-летняя пенсионерка, которая находилась в автомобиле, и 57-летний мужчина, который двигался по улице на мотоцикле".

Детали: В населенных пунктах повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

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Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин уточнил, что на Очеретино россияне сбросили КАБ-500 - попали в 5-этажку. Достоверно известно об 1 раненом.

"Вероятно, под завалами находятся люди, однако поисковая операция пока невозможна из-за ситуации с безопасностью", - отметил он.