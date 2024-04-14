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Россияне в воскресенье больше всего атаковали на Новопавловском направлении – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 19:44
Россияне в воскресенье больше всего атаковали на Новопавловском направлении – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

В воскресенье на фронте зафиксировано 42 боестолкновения, в частности на Новопавловском направлении россияне пытались атаковать 11 раз, на Бахмутском и Авдеевском направлениях защитники отбили по 6 атак.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток зафиксировано 42 боевых столкновения. В общем, враг нанес 8 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Хлебороб Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гремяч Черниговской области; Новая Гута, Волфино, Локня, Мирополье и Степок Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Подолы Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Новосадово Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 6 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Семеновка и Яснобродовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное и Александрополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 4 раза атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг в течение суток совершил 1 безуспешную атаку на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Никольское, Белозерка, Велетенское, Михайловка, Кизомыс, Берислав Херсонской области и город Херсон.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Темы: Генштабвойна
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