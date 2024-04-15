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Помощь Украине и Израилю: В Сенате США заявили о достижении консенсуса

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 15 апреля 2024, 08:15
Помощь Украине и Израилю: В Сенате США заявили о достижении консенсуса
Фото: Getty Images

Лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер заявил о достижении консенсуса относительно помощи Украине и Израилю, Конгресс должен действовать быстро, чтобы отправить помощь обоим странам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ABC News

Детали: По словам Шумера соответствующий консенсус был достигнут во время воскресного телефонного разговора президента Джо Байдена и лидеров Конгресса.

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Шумер выразил надежду на пресс-конференции в Нью-Йорке, что на этой неделе удастся что-то сделать для помощи обеим странам.

Он отметил, что лучший способ направить помощь Израилю и Украине - это принятие Палатой представителей одобренного Сенатом дополнительного закона о национальной безопасности, который включает помощь обеим странам.

Сенат принял пакет на сумму 95 миллиардов долларов в феврале, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон не вынес его на голосование.

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Прямая речь: "Лучший способ помочь Израилю восстановить свою противоракетную оборону и противодействие беспилотникам – это немедленное принятие этого дополнения.

Как я уже говорил, Израиль потратил около миллиарда долларов на свою оборону, и дополнение к закону о безопасности пополнит те средства противоракетной обороны и защиты от беспилотников, которые есть в системе "Стрела", системе "Праща Давида" и "Железном куполе".

Напомним:

  • Ранее в воскресенье Байден провел разговор с лидером большинства в Сенате Шумером, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом.
  • Лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ заявил в субботу, что на этой неделе палата представителей изменит свой график, чтобы "рассмотреть законы, которые поддерживают нашего союзника Израиль и привлекают к ответственности Иран и его террористических приспешников", но пока непонятно, что это будут за законы, и насколько они могут отличаться от законопроекта, принятого Сенатом.
  • Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил в воскресенье, что палата "попытается еще раз" проголосовать за военную помощь Израилю в ответ на широкомасштабную атаку Ирана. Но он не уточнил, будет ли пакет поддержки Украины объединен с помощью Израилю, и будет ли проголосован на этой неделе.
  • Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер заявил, что он ожидает голосования по помощи Украине на этой неделе,"и я ожидаю, что она будет принята".
  • Жесткие консерваторы предостерегли Джонсона от включения финансирования Украины в любой пакет помощи Израилю.

Предистория:

  • В пятницу Джонсон обсуждал поддержку Украины с потенциальным кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
  • Трамп после встречи с Джонсоном сказал, что поддерживает одобрение финансовой помощи Украине, но в форме займа.

Темы: СШАпомощь УкраинеИзраиль
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