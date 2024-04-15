В парламенте Грузии подрались депутаты во время рассмотрения закона об "иноагентах"

Оппозиционный депутат подрался с представителем правящей партии на заседании юридического комитета парламента Грузии во время обсуждения скандального законопроекта о "прозрачности иностранного влияния".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Когда депутат "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе спорил с представительницей оппозиционной партии "Лело", лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили, как сообщают, резко подскочил к нему и ударил кулаком в лицо.

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После этого депутаты вышли из зала и продолжили драться в коридоре.

В итоге Элисашвили вышел из здания парламента и дал эмоциональный комментарий журналистам, сказав, что его выставили из здания.

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"Надоело все это, и я врезал в лицо этому российскому агенту... Я всегда пытался по-человечески общаться с "Грузинской мечтой", а они нас ведут в Россию... Сейчас не время сидеть дома, нужно выходить на улицы. Мы должны выкинуть их вместе с их российским законом", – заявил он.

Как отмечают, из-за инцидента в заседании комитета произошел получасовой перерыв, после чего оно продолжилось.

Председатель комитета Анри Оханашвили, возобновляя обсуждение, призвал оппозиционные силы и правозащитников "дать оценку отвратительному поведению этого человека" и пообещал "строгий ответ" на провокации.

Мамука Мдинарадзе заявил, что Элисашвили "подкрался к нему, как вор", и что это "не по-мужски".

Напомним: 15 апреля в парламенте Грузии – несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны – начали обсуждение противоречивого проекта "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом "об иноагентах". Сообщалось, что на заседание пустили не всех аккредитованных журналистов.

Под парламентом собралась акция протеста, на вечер также планируют масштабную акцию, которую собирают общественные организации.

Грузинские власти уже пытались одобрить этот проект весной 2023 года, но вынуждены были отозвать его под давлением масштабных протестов и позиции Запада.

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