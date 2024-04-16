Когда снарядов 1 к 10, а самолетов 1 к 30, то шансов победить нет − Зеленский

Украина не имеет необходимого количества вооружения, чтобы успешно противостоять российскому нашествию, при таких условиях оккупанты ежедневно будут подвигать украинские войска назад, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в интервью PBS

Прямая речь президента: "Я говорю вам откровенно − без этой помощи (от союзников, в частности, от США − ред.) шансов победить у нас не будет. И надо быть намного сильнее своего врага − вот о чем я говорю. Сегодня артиллерийский снаряд (на фронте у украинской стороны − ред.) − 1 к 10 (которые есть у России − ред.). Можем ли мы так стоять? Нет. Самолетов − 1 к 30. Как можно воевать? Мы же не просим какое-то особое оружие. И никто не просит дать 500 или 300 самолетов − Россия, кстати, 300 самолетов использует только на территории Украины! В любом случае при этой статистике они (РФ − ред.) нас будут ежедневно толкать назад".

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Детали: По его словам, для того, чтобы защищать те территории, которые сейчас под контролем Украины, надо сравняться с Россией в количестве снарядов и на 10 российских иметь 10 со стороны Украины.

"Как можно уничтожить (врага − ред.), план − очень простой. Он понятен. Он есть. Есть конкретное оружие, которое нужно, чтобы идти вперед. Есть конкретное оружие, чтобы защитить небо. И есть конкретное оружие, чтобы разблокировать небо, чтобы люди (военные − ред.) шли вперед. План есть. И более того − все партнеры это имеют на руках. Все. Этот план того, что нам технически очень нужно", − подчеркнул Зеленский.

На вопрос, ожидает ли он, что Украине будет легче в следующем году, президент сказал, что "легче не будет" и что украинцы не думают о следующем годе, а думают о завтрашнем дне.

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Прямая речь Зеленского: "Мы думаем о завтрашнем дне. Наши цели гораздо более жизненные и более простые. Нам надо жить завтра. Что будет в следующем году − никто не знает. Мы не понимаем, какую поддержку будет иметь Украина, какие еще войны могут быть в мире, что будет с конгрессом США (с решением по Украине − ред.)".

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