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Когда снарядов 1 к 10, а самолетов 1 к 30, то шансов победить нет − Зеленский

Ирина БалачукВторник, 16 апреля 2024, 11:43
Когда снарядов 1 к 10, а самолетов 1 к 30, то шансов победить нет − Зеленский
Владимир Зеленский. Фото ОП

Украина не имеет необходимого количества вооружения, чтобы успешно противостоять российскому нашествию, при таких условиях оккупанты ежедневно будут подвигать украинские войска назад, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в интервью PBS

Прямая речь президента: "Я говорю вам откровенно − без этой помощи (от союзников, в частности, от США − ред.) шансов победить у нас не будет. И надо быть намного сильнее своего врага − вот о чем я говорю. Сегодня артиллерийский снаряд (на фронте у украинской стороны − ред.) − 1 к 10 (которые есть у России − ред.). Можем ли мы так стоять? Нет. Самолетов − 1 к 30. Как можно воевать? Мы же не просим какое-то особое оружие. И никто не просит дать 500 или 300 самолетов − Россия, кстати, 300 самолетов использует только на территории Украины! В любом случае при этой статистике они (РФ − ред.) нас будут ежедневно толкать назад".

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Детали: По его словам, для того, чтобы защищать те территории, которые сейчас под контролем Украины, надо сравняться с Россией в количестве снарядов и на 10 российских иметь 10 со стороны Украины.

"Как можно уничтожить (врага − ред.), план − очень простой. Он понятен. Он есть. Есть конкретное оружие, которое нужно, чтобы идти вперед. Есть конкретное оружие, чтобы защитить небо. И есть конкретное оружие, чтобы разблокировать небо, чтобы люди (военные − ред.) шли вперед. План есть. И более того − все партнеры это имеют на руках. Все. Этот план того, что нам технически очень нужно", − подчеркнул Зеленский.

На вопрос, ожидает ли он, что Украине будет легче в следующем году, президент сказал, что "легче не будет" и что украинцы не думают о следующем годе, а думают о завтрашнем дне.

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Прямая речь Зеленского: "Мы думаем о завтрашнем дне. Наши цели гораздо более жизненные и более простые. Нам надо жить завтра. Что будет в следующем году − никто не знает. Мы не понимаем, какую поддержку будет иметь Украина, какие еще войны могут быть в мире, что будет с конгрессом США (с решением по Украине − ред.)".

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Темы: Зеленскийвойнапомощь Украине
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