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В Германии нашли 161 похищенного Россией украинского ребенка - Нацполиция

Станислав ПогориловСреда, 17 апреля 2024, 08:23
В Германии нашли 161 похищенного Россией украинского ребенка - Нацполиция
Фото: Getty Images

Председатель Национальной полиции Иван Выговский во время встречи в Берлине с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом сообщил, что в сотрудничестве с немецкими коллегами украинским правоохранителям удалось установить на территории ФРГ 161 похищенного Россией украинского ребенка.

Источник: Нацполиция, "Укринформ"

Прямая речь: "Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ по направлению документирования военных преступлений Российской Федерации, а именно депортации и принудительного перемещения украинских детей, установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные на временно оккупированные территории или депортированные в РФ и Беларуси".

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Детали: Он также отметил, что Киев рассчитывает на помощь партнеров в привлечении российских военных преступников к ответственности как в украинских судах, так и в судах других стран, а военно-политическое руководство - в Международном уголовном суде и специальных трибуналах.

"Мы заинтересованы в совместных действиях с нашими немецкими партнерами как на двусторонней основе, так и под эгидой Европола", - сказал глава Нацполиции.

На встрече также стороны обсудили поддержку со стороны европейских партнеров в вопросе внесения в Шенгенскую информационную систему (SIS) сведений о российских военных преступниках.

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Темы: детиГерманияУкраина
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