Мэра Рени приговорили к 9 годам тюрьмы за взятку

Высший антикоррупционный суд приговорил к 9 годам тюрьмы мэра города Рени Одесской области Игоря Плехова за получение взятки.

Источник: ВАКС в соцсетях, "Суспільне"

Детали: Заседание суда состоялось 17 апреля. Вместе с Плеховым приговор получил бывший депутат Ренийского городского совета Иван Пойдолов.

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По данным следствия, они хотели получить 100 тысяч долларов взятки за выделение в аренду коммунальной земли площадью 2,5 га. Их разоблачили во время получения половины суммы.

Суд признал обоих виновными и назначил мэру 9 лет лишения свободы, экс-депутату - 10 лет. Также их лишили на 3 года права занимать должности в органах местного самоуправления и в органах государственной власти и постановили конфисковать имущество.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.

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Что предшествовало: В январе 2023 года НАБУ и САП задержали "на горячем" Плехова и Пойдолова при попытке получить первый транш взятки в размере 50 тысяч долларов.