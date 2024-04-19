Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на 6-ти направлениях: за сутки 82 боестолкновения

За сутки российские захватчики пытались штурмовать 6-ть направлений фронта, больше всего атак произошло на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском, в целом за сутки произошло 82 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Торского и Ямполовки Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 11 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 артиллерийских средствах, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 складу боеприпасов противника.