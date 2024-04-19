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Китай сейчас является основным поставщиком для военного комплекса РФ – Блинкен

Андрей Синявский, Александр ШумилинПятница, 19 апреля 2024, 17:04
Китай сейчас является основным поставщиком для военного комплекса РФ – Блинкен
Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поддержку оборонной промышленности России, заявив, что Пекин сейчас является основным поставщиком критически важных компонентов для захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.

Источник: "Европейская правда", Блинкен на пресс-конференции после окончания встречи министров иностранных дел стран G7, сообщает Reuters

Детали: По его словам, эти усилия КНР подпитывают самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны.

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"Когда речь идет об оборонно-промышленном комплексе РФ, основным поставщиком на данный момент является Китай. Мы видим, как КНР делится станками, полупроводниками, другими товарами двойного назначения, которые помогли России восстановить оборонно-промышленную отрасль", – сказал Блинкен.

Он отметил, что Вашингтон очень четко дал понять Пекину и другим, что они не должны помогать РФ в военных действиях в Украине.

"Китай не может иметь и то, и другое... Вы хотите иметь позитивные, дружеские отношения со странами Европы, в то же время вы подпитываете самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны", – подчеркнул Блинкен.

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В коммюнике министров иностранных дел стран "Группы семи" и высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности отметили, что намерены и в дальнейшем вводить санкции против РФ, физических лиц и компаний из третьих стран, которые ей помогают.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что США предупредили Китай о последствиях из-за помощи России со стороны его банков и компаний в войне против Украины, а также готовы отвечать мерами на резкий рост дешевого экспорта из КНР.

СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил, что Китай помогает России "в масштабах, вызывающих беспокойство", предоставляя инструментарий и технологии.

В то же время Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Китай оказывает России прямую военную поддержку.

Темы: КитайРосcия
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