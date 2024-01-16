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Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Елена РощинаВторник, 16 января 2024, 14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
Верховная Рада приняла законопроект №10062, фото Ярослава Железняка из Telegram Залізний нардеп

Верховная Рада поддержала в целом проект закона о создании единого электронного реестра военнообязанных и автоматическом получении удостоверения участника боевых действий. 

Источник: народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк и народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Телеграм, Министерство обороны Украины в Facebook

Прямая речь Железняка: "После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект №10062 относительно реестров для воинского учета принят в целом. За – 249".

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Детали: Гончаренко сообщил, что Верховная Рада поддержала законопроект об автоматическом получении УБД и создании единого электронного реестра военнообязанных (№10062). По его словам, по поводу автоматического получения УБД к нему обращались "очень много военнослужащих".

Железняк отметил, что каждая правка подтверждалась почти минимальным необходимым количеством голосов, некоторые из них провалили.

Правка №401 о хранении данных в облаке набрала необходимые голоса – ее поддержали 228 нардепов, добавил он.

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Какие еще правки внесены, нардепы не уточнили.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения был зарегистрирован в парламенте 18 сентября 2023 года депутатами разных фракций.

Законопроект должен был предусматривать передачу Министерству обороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, которые содержатся в различных государственных реестрах: Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и других ведомств.

Предлагалось, чтобы военное ведомство получило доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных.

Вся соответствующая информация должна содержаться в электронном кабинете военнообязанного.

Также этот законопроект призван упростить получение статуса участника боевых действий, чтобы его можно было оформить на основании справки в электронном виде о непосредственном участии лица в защите государства.

Минобороны отмечало, что законопроект №10062 является "критически важным для обороноспособности Украины", так как реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

Министерство надеется на создание реестра военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим, а также обеспечить создание и использование цифрового военного-учетного документа (сертификата).

Предполагается создать портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. Например, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.

Также благодаря этому закону Минобороны планирует усилить киберзащиту и размещать свои IT-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Темы: мобилизацияВерховная Радазаконодательство
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