Ограниченно пригодные должны пройти медицинское освидетельствование заново в течение 9 месяцев: Зеленский подписал закон

Мужчины, признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны будут пройти повторное медицинское освидетельствование на протяжении 9 месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: По новым правилам мужчины, признанные ограниченно пригодными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

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Теперь есть только два сословия – "пригодное" и "непригодное" к военной службе. Устав "ограниченно годного отменили".

Поэтому повторная врачебная комиссия должна определить, к какой именно категории отнести человека, если раньше его считали "ограниченно подходящим".

Дополнено: Также законом предусмотрена возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в частности, за рубежом, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.

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Кроме того, появилась возможность увольнения военнослужащих по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет и отпуска для военнослужащих в случае рождения ребенка или после ранения.

Что предшествовало:

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова 22 марта сообщила, что военнослужащие, которые были признаны "ограниченно годными" к службе, должны будут пройти повторное медицинское освидетельствование, поскольку Верховная Рада отменила такое понятие.

Перед этим Верховная Рада приняла в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", №10313.