Генштаб: за сутки на фронте произошло более сотни боевых столкновений
За прошедшие сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения. В общем, враг нанес 29 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook
Детали: В результате российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Ночью, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты различных типов. Данные по этой террористической атаке уточняются.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.
Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Лиманском направлении оккупанты 13 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Твердохлебово, Кременная Луганской области и Ямполовка, Терны, Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отбито 31 атаку в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Новобахмутовка Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа, Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 7 безуспешных атак на позиции наших войск.
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.