Силы ПВО ночью уничтожили две из семи российских ракет

В ночь на 20 апреля российские оккупанты атаковали Украину баллистическими и управляемыми авиаракетами, из них две сбиты.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, россияне атаковали тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря.

Реклама:

Средствами зенитных ракетных войск уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Также на южном направлении уничтожено три разведывательных БпЛА - два "Орлан-10" и один "Суперкам".