Зеленский: Украина отступать не собирается, Путин нас боится

Президент Владимир Зеленский убежден, что российский правитель Владимир Путин боится Украины, потому что является неуверенным в себе.

Источник: Зеленский в интервью бразильским СМИ

Прямая речь: "Поверьте, Путин боится нас очень сильно, я в этом уверен. Потому что он – сам в себе неуверенный человек. Уверенные люди с большой армией, большое государство с такими недрами ядерным оружием не угрожают миру, смелые люди ядерным оружием не угрожают цивилизации, существованию Земли, всему живому. Поэтому для меня психотип этого "типа" абсолютно понятен. А понимая это, мы должны стоять крепко на своем".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что, несмотря на усталость, украинцы не собираются опускать руки и капитулировать перед РФ.

"Никуда вера в Украину из Украины не делась, вера людей в Вооруженные силы и в себя никуда не девается. Относительно усталости, врать не буду – она есть. Но к этому можно по-разному относиться, мы все живые люди. Даже когда вы идете на работу, которую любите, вы все равно вечером возвращаетесь домой уставшим. Но это не значит, что утром вы не пойдете на свою работу", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинцы не откажутся от планов по вступлению в Евросоюз и защиты своих ценностей.

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"Мы даже не стоим перед таким выбором. Это нарративы, которые идут от России – что в Украине все плохо и инициатива в руках россиян. Это не совсем так. В руках россиян оружие, которое на сегодня больше, чем тот объем, который есть в руках наших военных. Но это сейчас момент такой, он непростой. Проголосуется вся помощь, шаг за шагом, оружие вернется. Мы будем на это не просто рассчитывать, мы за все будем бороться", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что для России, в отличие от Украины, "люди не важны, для них важны победы, причем не России, им нужны победы для Путина". А для Путина победа – "это восстановление Советского Союза путем уничтожения других народов и других независимых стран", сказал Зеленский.

"Поэтому Украина никуда отступать не собирается. И посмотрим, у нас есть соответствующие технологии, мы боремся, чтобы было снабжение от партнеров. Все дается непросто, эйфории нет. Но руки никто не опускает", – подчеркнул президент.