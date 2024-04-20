На фронте за день 91 боестолкновение, горячее всего на трех направлениях – Генштаб

В субботу на фронте произошло 91 боестолкновение, на Бахмутском направлении Силы обороны отбили 25 атак, на Авдеевском – 18, на Новопавловском – 17.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток зафиксировано 91 боевое столкновение. В общем враг нанес 14 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Леонивка, Янжуловка Черниговской области; Пожня, Клюсы, Покровка, Поповка и Миропольское Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Степная Новоселовка, Ивановка, Котляровка Харьковской области.

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На Лиманском направлении Силами обороны отражено 9 атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новосадово и Ямполовка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Клещеевка, Ивановское, Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Александрополь, Соловьево и Новоалександровка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 17 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 1 раз атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Степное, Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешные атаки на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Ольговка, Николаевка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 складу боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники противника.