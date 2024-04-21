На фронте произошло 115 боевых столкновений – сводка

На фронте за прошедшие сутки Силы обороны отбили 115 атак российских войск.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений.

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В общем, враг нанес 15 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям нукраинских войск и населенных пунктах.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает укреплять военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции защитников в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник 10 раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Клещеевка, Ивановское, Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации 25 раз пытались прорвать оборону.

На Ореховском направлении враг тоже при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки оккупанты совершили 3 безуспешные атаки позиций украинских войск.

Вместе с тем авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, 1 складу боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники противника.