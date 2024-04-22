Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Граждане Словакии, недовольные Фицо, собрали уже более 3 млн евро на снаряды для Украины

Иванна Костина, Александр ШумилинПонедельник, 22 апреля 2024, 14:29
Граждане Словакии, недовольные Фицо, собрали уже более 3 млн евро на снаряды для Украины
Фото: Getty Images

Граждане Словакии, недовольные политикой правительства Роберта Фицо в отношении Украины, собрали уже более 3 миллионов евро на закупку снарядов для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт соответствующей инициативы граждан по сбору средств

Детали: За семь дней было собрано 3 071 405 евро, средства пожертвовали почти 50 тысяч человек.

Реклама:

При этом в описании сбора сказано, что первой целью является сбор 250 тысяч евро с последующей надеждой постепенно выйти на 1 миллион евро.

Правительство Чехии недавно запустило глобальную инициативу по закупке боеприпасов для Украины.

"К ней уже присоединилось более двадцати стран. К сожалению, Словакии среди них до сих пор нет. Правительство Словацкой Республики и премьер-министр Фицо отказались присоединиться к инициативе. Было бы обидно, если бы так и осталось.

ВИДЕО ДНЯ

Мы отказываемся принять отказ в помощи пострадавшему от войны соседу. Давайте покажем, что не только они решают. Мы убеждены, что позиция власти не соответствует позиции большинства граждан. Мы уверены, что мы, жители Словакии, хотим и знаем, как помочь", – заявляют авторы инициативы.

"Давайте докажем, что Словакия не трус и стоит на правильной стороне истории. Мы поможем Украине, несмотря на наше пророссийское правительство", – отмечают они.

По словам соорганизатора кампании Зузаны Ижаковой, сбор будет бессрочным, а полученные средства пойдут на чешскую программу по покупке боеприпасов, первые поставки по которой в Украину ожидаются в июне.

Чешский премьер-министр Петр Фиала ранее выразил уверенность, что инициатива по получению Украиной боеприпасов может обеспечить Киев 1,5 миллионами артиллерийских снарядов в течение года.

Темы: СловакияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Пока Украина ожидает помощи от США, россияне могут получить тактические преимущества – ISW

Все новости...
Словакия
Словацкий премьер заявил, что РФ никогда не уйдет из Крыма и Донбасса
Шмыгаль рассказал, как Словакия присоединится к "формуле мира"
Фицо пообещал, что Словакия не будет препятствовать Украине на пути в ЕС
Последние новости
20:03
На Авдеевском направлении защитники отразили 40 атак – Генштаб
19:47
Скелетонист Гераскевич: Если будем слушать все, что хочет МОК, будем видеть российских террористов на соревнованиях
19:38
Украина второй раз в истории завоевала золото в командных соревнованиях на ЧЕ по спортивной гимнастике
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
Все новости...
Реклама: