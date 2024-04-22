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Министр обороны Швеции не исключает, что Украине отправят систему Patriot

Андрей Синявский, Александр ШумилинПонедельник, 22 апреля 2024, 15:16
Министр обороны Швеции не исключает, что Украине отправят систему Patriot
Фото: Getty Images

Министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил, что Стокгольм может передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Источник: "Европейская правда", которая приводит слова Йонсона перед встречей глав МИД и министерств обороны стран ЕС в Люксембурге

Детали: Отвечая на вопрос, предоставит ли его страна систему ПВО Patriot, Йонсон этого не исключил.

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"Я не исключаю такой возможности, но сейчас мы сосредоточены на финансовых взносах (по обеспечению Украины дополнительными системами ПВО)", – отметил он.

По словам министра, Швеция пришлет другие системы, которые могут "снять часть давления" относительно потребности Украины в системах Patriot.

Он также указал, что после принятия пакета помощи Украине Соединенные Штаты могут увеличить поставки систем ПВО Киеву.

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Ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна финансово присоединится к инициативе по обеспечению Украины дополнительными системами противовоздушной обороны.

В немецком правительстве в понедельник заверили, что новая система противовоздушной обороны Patriot будет доставлена в Украину как можно скорее.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что новые обязательства по поставкам систем противовоздушной обороны "будут объявлены в ближайшее время", но не предоставил никаких подробностей по поводу стран или вооружения.

По данным Financial Times, Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО из-за предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Темы: ШвецияПВО
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