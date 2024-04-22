Зеленский вручил ордена Героям Украины и семьям погибших

Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военным, которым присвоено звание Героя Украины, и семьям погибших Героев, а также награды "Крест боевых заслуг".

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Мир выбрал поддержку Украины, потому что Украина сама борется и делает это действительно смело. Сегодня мы отмечаем высокими наградами нашего государства, высокими боевыми наградами людей, которые являются источником этой храбрости, которые освобождали нашу землю, отбивали украинские позиции, спасали своих собратьев и уничтожали оккупанта. Мы отмечаем людей, которые достойны всеукраинской благодарности".

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Детали: Высшей государственной награды удостоены:

Старший лейтенант Фарес Недаль Аль Шами. Подразделение, которое он возглавлял, проводило ударно-штурмовые действия по освобождению Бучи и Гостомеля. Старший лейтенант лично уничтожил три БМД российских захватчиков. Выполнял боевые задачи по деблокированию Харькова. 12 мая 2022 года во время нападения ДРГ погиб в бою.

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Младший сержант Дмитрий Гранчар. Прикрывал подразделения в Запорожье, участвовал в боях на Николаевщине и в штурмовых действиях на Херсонщине. 7 октября 2022 года экипаж его танка попал в засаду врага и вступил в бой. Им удалось уничтожить БТР и БМП, но в результате попадания боеприпаса командир танка Гранчар погиб.

Младший сержант Назар Небожинский. 30 марта 2022 года во время штурмовых действий на Черниговщине попал во вражескую засаду трех бронированных машин пехоты. Назар Небожинский прикрывал своей боевой машиной пехотные подразделения и уничтожил все три российские БМП вместе с экипажами. Благодаря этому младший сержант спас весь личный состав, однако сам погиб от последнего выстрела.

Старший сержант Иван Павлишин. На войне с 2014 года. Выполняя боевое задание в окрестностях Бахмута, уничтожил наблюдательный пост российских оккупантов, позволил пехоте занять позиции врага. Но во время артобстрела со стороны российских оккупантов погиб.

Старший лейтенант Руслан Прус. В мае 2023 года пошел на боевое задание вместо своего сослуживца, который по состоянию здоровья не мог этого сделать. Во время боя в районе Бахмута в результате обстрела получил несовместимые с жизнью травмы и погиб.

Лейтенант медицинской службы Владислав Титаренко. Оказывал помощь раненым военным и благодаря этому спас сотни жизней. 5 августа 2023 года российские оккупанты нанесли авиационный удар по передовой хирургической группе. Титаренко погиб на боевом посту, оказывая помощь раненым.

Младший лейтенант Олег Фадеенко. В прошлом году 1 июля во время штурмовых действий в окрестностях Клещеевки его подразделение взорвало склад боеприпасов и уничтожило 17 оккупантов. Однако в процессе отхода после выполнения боевого задания группа попала под обстрел. Олег Фадеенко получил ранение, несовместимое с жизнью.

Ордена "Золотая Звезда" также получили:

Младший сержант Дмитрий Куценко. Лично уничтожил танк и БМП врага вместе с экипажами. В марте прошлого года во время обстрела со стороны российских оккупантов КСП механизированной роты в Бахмуте на Дмитрия Куценко упало пять этажей разрушенного дома, двумя плитами ему прижало обе ноги.

Майор Владислав Куцько. Руководил подразделениями, которые удерживали подступы к дороге Бахмут - Часов Яр, держали оборону на Луганщине. Спланировал операцию по уничтожению большого склада с боеприпасами. Детонация ликвидировала 53 российских оккупантов.

Майор Сергей Коминич. Под его командованием освободили села на Херсонщине и ряд населенных пунктов Донецкой области. Участвовал в форсировании Днепра вблизи села Крынки, где удалось создать плацдарм на левом берегу реки и взять под полный контроль острова поблизости.

Десять украинских защитников президент отметил наградой "Крест боевых заслуг":

Старший лейтенант Богдан Бинюк. Проводил разведку в тылу российских захватчиков, спланировал и осуществил штурмовые и наступательные действия в Донецкой области. В ноябре прошлого года во время боя уничтожил четырех оккупантов и еще восьмерых взял в плен.

Сержант Владислав Борщук. В марте 2022-го получил ранение, однако после лечения вернулся на передовую, где неоднократно отражал российские штурмы в Донецкой области.

Майор Руслан Габинет. В январе 2023 года его подразделение не допустило прорыва врага на пути к Бахмуту, который затем получил название "Дорога жизни".

Старший солдат Дмитрий Довган. Помогал эвакуировать побратимов под плотным минометно-танковым обстрелом и сам получил ранение в январе этого года.

Майор Виталий Кирпич. В 2022-м его подразделение своевременно обнаружило несколько российских воздушных целей. Это позволило уничтожить ракету "Искандер-К" и две ракеты типа Х-101.

Матрос Артем Кузьмич. Участвовал в штурме позиций российских оккупантов на Херсонщине, но в январе 2024 года получил ранение.

Полковник Госпогранслужбы Игорь Мартынюк. На военной службе с 1987 года, на войне - с 2014-го. В феврале 2022 года участвовал в отражении нападения российской армии на Киевщине.

Младший сержант Эдуард Рошка. На передовой с начала полномасштабного вторжения. В составе экипажа танка удачно проводит операции по уничтожению позиций врага.

Капитан Евгений Скорина. Участвовал в обороне Киевщины, Харьковщины, Донетчины и Луганщины. Благодаря его действиям во время боев удалось захватить значительное количество танковых и артиллерийских боеприпасов.

Подполковник Владимир Соснин. Подразделение под его руководством провело несколько успешных операций на Харьковщине и Луганщине, уничтожило большое количество оккупантов, вражескую технику и закрепилось на выгодных позициях.